Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 80,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 79,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 80,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 325'360 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 159,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 98,67 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 701.32 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430.03 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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