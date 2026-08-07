Circle Internet Group Aktie News: Bullen treiben Circle Internet Group am Freitagabend an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 6,2 Prozent auf 67,23 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 68,38 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 65,70 USD. Bisher wurden heute 974'151 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 64,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 701.32 Mio. USD – ein Plus von 21,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Circle Internet Group 578.57 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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