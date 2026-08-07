Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 66,17 USD zu. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,56 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461'115 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 187,02 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 49,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Circle Internet Group ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 701.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 578.57 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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