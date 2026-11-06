Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend schwächer

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 67,34 USD. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 65,72 USD ein. Bei 68,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 802'981 Stück gehandelt.

Am 13.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 51,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 864.89 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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