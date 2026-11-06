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06.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 67,50 USD ab.
Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 67,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 66,93 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293'542 Circle Internet Group-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 140,00 USD erreichte der Titel am 13.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 107,41 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 35,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.11.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Circle Internet Group im vergangenen Quartal 864.89 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 101,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Circle Internet Group am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,24 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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