Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group präsentiert sich am Abend fester

Das Papier von Circle Internet Group legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 84,99 USD. Die Circle Internet Group-Aktie legte bis auf 86,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 83,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 837'010 Circle Internet Group-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,47 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 41,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,00 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Gewinn in Höhe von 1,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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