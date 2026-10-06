Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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06.10.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 85,78 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 85,78 USD. In der Spitze gewann die Circle Internet Group-Aktie bis auf 86,71 USD. Bei 83,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 372'867 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 85,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Circle Internet Group-Aktie 71,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 701.32 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430.03 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,07 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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