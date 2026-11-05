Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verzeichnet am Abend herbe Einbussen

Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 11,6 Prozent auf 67,30 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 64,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'612'825 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,00 USD. Dieser Kurs wurde am 13.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 108,02 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 701.32 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430.03 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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