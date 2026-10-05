Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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05.10.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 83,32 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 83,32 USD. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,47 USD aus. Mit einem Wert von 83,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 907'081 Circle Internet Group-Aktien.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD an. Gewinne von 91,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,11 Prozent würde die Circle Internet Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Circle Internet Group veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 701.32 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,07 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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