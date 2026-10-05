Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Montagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,8 Prozent auf 85,13 USD. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 85,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 369'714 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,33 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,16 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Mit einem Kursverlust von 41,38 Prozent würde die Circle Internet Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Circle Internet Group 0,000 USD aus. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 701.32 Mio. USD gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,07 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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