Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verzeichnet am Abend Verluste

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 101,12 USD. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 97,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,42 USD. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'410'392 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 57,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,65 Prozent.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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