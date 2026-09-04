Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 99,13 USD. Zwischenzeitlich weitete die Circle Internet Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,13 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577'954 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 159,33 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 60,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 49,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,00 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 701.32 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Circle Internet Group einen Umsatz von 430.03 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,04 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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