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03.09.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagabend mit sattem Kursplus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagabend mit sattem Kursplus

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 16,3 Prozent auf 103,06 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 16,3 Prozent auf 103,06 USD. Bei 103,21 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 92,22 USD. Bisher wurden via New York 2'595'631 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 159,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,61 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Mit einem Kursverlust von 51,58 Prozent würde die Circle Internet Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 430.03 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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