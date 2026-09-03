Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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03.09.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 11,3 Prozent auf 98,65 USD.
Das Papier von Circle Internet Group konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 11,3 Prozent auf 98,65 USD. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 92,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'097'060 Circle Internet Group-Aktien.
Bei 159,33 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,51 Prozent. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 49,42 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 701.32 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430.03 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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