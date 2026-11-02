Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group legt am Abend zu

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 73,03 USD. Bei 75,88 USD erreichte die Circle Internet Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,00 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 894'377 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2026 auf bis zu 140,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 47,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 49,90 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 701.32 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430.03 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 04.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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