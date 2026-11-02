Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verteuert sich am Nachmittag

Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 75,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 75,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,00 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 331'353 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,00 USD erreichte der Titel am 13.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,70 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 33,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 04.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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