Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 80,85 USD. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 80,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,78 USD. Bisher wurden heute 1'273'082 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,07 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,28 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 701.32 Mio. USD gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 17.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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