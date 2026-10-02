Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 85,59 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 88,40 USD. Bei 85,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 737'944 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 159,33 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Circle Internet Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 41,70 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,00 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 701.32 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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