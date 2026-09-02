Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group fällt am Abend

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 88,56 USD. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 85,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,87 USD. Bisher wurden heute 780'963 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 159,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 77,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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