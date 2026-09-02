Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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02.09.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 88,48 USD abwärts.
Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 88,48 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 85,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,87 USD. Bisher wurden heute 378'953 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Circle Internet Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 77,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Circle Internet Group 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 701.32 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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