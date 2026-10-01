Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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01.10.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group steigt am Donnerstagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 82,86 USD zu.
Das Papier von Circle Internet Group legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 82,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 84,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 688'916 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 159,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,29 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 39,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 701.32 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 430.03 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 17.11.2027 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,07 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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