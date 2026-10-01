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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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01.10.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag gesucht

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 82,82 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 82,82 USD. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,75 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285'469 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 159,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Verlust von 39,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 701.32 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Circle Internet Group ein EPS in Höhe von 1,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
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Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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