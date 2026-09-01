Circle Internet Group Aktie News: Anleger setzen Circle Internet Group am Dienstagabend unter Druck

Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 6,9 Prozent auf 88,98 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 88,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'319'667 Circle Internet Group-Aktien.

Bei einem Wert von 159,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 44,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 43,92 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Circle Internet Group veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,00 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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