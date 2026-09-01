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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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01.09.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Anleger setzen Circle Internet Group am Dienstagnachmittag unter Druck

Circle Internet Group Aktie News: Anleger setzen Circle Internet Group am Dienstagnachmittag unter Druck

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,1 Prozent auf 89,75 USD.

Circle Internet Group
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Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,1 Prozent auf 89,75 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Circle Internet Group-Aktie bis auf 88,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 746'386 Circle Internet Group-Aktien.

Bei 159,33 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 77,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 79,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Circle Internet Group veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 701.32 Mio. USD gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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