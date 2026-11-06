Circle Internet Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Circle Internet Group hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.84 USD gegenüber 0.720 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 864.9 Millionen USD im Vergleich zu 739.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch