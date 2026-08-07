Circle Internet Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Circle Internet Group präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Circle Internet Group im vergangenen Quartal 701.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Circle Internet Group 658.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch