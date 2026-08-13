circlace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

circlace veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7.95 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7.580 JPY erwirtschaftet worden.

circlace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch