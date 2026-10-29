Cipla: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cipla hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.89 Prozent auf 774.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cipla 869.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch