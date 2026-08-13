Cipher Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cipher Pharmaceuticals hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Cipher Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.22 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.320 CAD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Cipher Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 16.7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 9.82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch