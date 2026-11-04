Cipher Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cipher Mining veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 26.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 62.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch