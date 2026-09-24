Cintas: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cintas hat am 23.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1.36 USD gegenüber 1.20 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.01 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch