Cinq ans, 500 millions de dollars US et près de 1 000 nouveaux emplois : Cytiva investit dans l'expansion de sa capacité mondiale

Investissement total prévu d'environ 500 millions de dollars américains sur cinq ans pour accroître sa capacité de fabrication

Poursuite de la stratégie à long terme visant à accroître la capacité de répondre à la demande croissante de l'industrie et à des occasions de marché

Cytiva embauche près de 1 000 employés en Autriche, en Chine, à Singapour, en Suède, en Suisse et aux États-Unis

De nouvelles chaînes de fabrication, quarts de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une automatisation accrue permettront d'accroître la capacité de fabrication

AMERSHAM, Royaume-Uni, 14 septembre 2020 /CNW/ - Cytiva, chef de file mondial du secteur des sciences de la vie, accroît sa capacité de fabrication et embauche du personnel dans des domaines clés pour soutenir la croissance à long terme de l'industrie de la biotechnologie.

Emmanuel Ligner, président et chef de la direction de Cytiva, a déclaré : « Pour nos clients, la disponibilité et le délai d'exécution sont les facteurs les plus importants après la qualité. L'engagement à long terme de Cytiva consiste à offrir le meilleur produit, au bon moment, et à soutenir nos clients en offrant notre expertise. L'industrie connaît une croissance rapide, accentuée par la pandémie de COVID-19. L'accélération de cet investissement renforcera ces engagements. »

Bien que la pandémie de COVID-19 ait pour effet d'augmenter la demande à court terme, une croissance dans les deux chiffres était déjà prévue d'ici 20251 pour l'industrie des produits biothérapeutiques. Le réseau mondial de fabrication et de distribution de produits de Cytiva englobe 13 emplacements en Asie, aux États-Unis et en Europe. Ces investissements, d'un montant total d'environ 500 millions de dollars américains, répondront à la demande dans la région, pour la région, renforceront la sécurité de l'approvisionnement par l'entremise de la fabrication double et accroîtront la capacité mondiale globale dans des catégories de produits clés.

Cytiva investit également dans le talent, en embauchant près de 1 000 personnes dans le monde. M. Ligner a souligné : « Nous acquérons des talents dans tous les secteurs de notre entreprise, du secteur commercial aux secteurs de production, afin de mieux servir les clients à long terme. »

Les technologies à usage unique sont utilisées pour fabriquer 85 %2 des produits biologiques utilisés actuellement dans les chaînes de fabrication précommerciales et cliniques. Avec l'obtention des approbations réglementaires, la demande de produits à usage unique à l'échelle de la fabrication devrait augmenter considérablement. Grâce à l'ajout d'équipement et d'infrastructures à plusieurs emplacements, la capacité de fabrication des produits à usage unique de Cytiva augmentera de plus du double.

En Asie-Pacifique, la capacité de fabrication des produits à usage unique triplera grâce à un partenariat avec Wego, l'un des plus importants fournisseurs de technologies en soins de santé établi en Chine, qui produit déjà des fournitures pour les clients de Cytiva dans la région.

La production de milieux de culture cellulaire augmentera grâce à de nouvelles chaînes de fabrication et à un espace pour salle blanche à Logan, au Utah, ainsi qu'à l'ajout de quarts de travail et de personnel. Aux emplacements de Singapour et de Pasching, en Autriche, la production sera accrue grâce à une augmentation du personnel et à des quarts de travail supplémentaires. Ce changement fait suite à l'annonce d'une augmentation décuplée de la production de milieux de culture cellulaire en poudre annoncée en mai 2018.

La capacité de fabrication des plateformes de produits de chromatographie MabSelect et Capto de Cytiva a doublé, dans le cadre d'un programme de modernisation des installations et de gains de capacité de 70 millions de dollars par an (de 2017 à 2022) à son site d'Uppsala, en Suède. Aujourd'hui, l'usine est entièrement automatisée au moyen des technologies les plus récentes, pour permettre une fabrication continue. D'autres éléments de la sorte comprennent l'augmentation de la capacité de fabrication de résine Sephadex, la mise en place d'installations supplémentaires pour la fabrication interne et le développement d'infrastructures d'automatisation et de numérisation.

Cytiva permet également la croissance rapide du marché de la thérapie cellulaire et génique grâce à un investissement dans une nouvelle installation à Grens, en Suisse, pour la fabrication de trousses à usage unique destinées à ses systèmes de traitement cellulaire Sepax et Sefia.

Cytiva a mis en place un programme complet et de longue date de sécurité de l'approvisionnement, qui permet à la production manufacturière de répondre aux demandes du marché tout en veillant à ce que l'exploitation et les capacités de service se poursuivent en toute sécurité. Pour certaines gammes de produits, une partie de la solution consiste à disposer de plusieurs emplacements en mesure de les livrer directement aux clients.

M. Ligner a expliqué : « Si un emplacement fait l'objet de contraintes de capacité, la double fabrication assure à nos clients que nous disposons de plusieurs autres, prêts à être activés. »

À propos de Cytiva

Cytiva est un chef de file mondial des sciences de la vie, comptant plus de 7 000 associés dans 40 pays qui se consacrent à l'avancement et à l'accélération des traitements. En tant que partenaire de confiance auprès de clients d'envergure et de portée variées, Cytiva apporte rapidité, efficacité et capacité aux flux de travail de recherche et de fabrication, ce qui permet le développement, la fabrication et la livraison de médicaments transformateurs destinés à des patients.

1 BioPlan, Rapport et étude 2020 sur la capacité de fabrication et la production de produits biopharmaceutiques, p. 29

2 BioPlan, Rapport et étude 2020 sur la capacité de fabrication et la production de produits biopharmaceutiques, p. 58

