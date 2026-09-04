|
04.09.2026 06:37:00
Cinkarna Celje: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cinkarna Celje hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.740 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Cinkarna Celje im vergangenen Quartal 54.1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cinkarna Celje 53.3 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.