Cinkarna Celje: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cinkarna Celje hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.740 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Cinkarna Celje im vergangenen Quartal 54.1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cinkarna Celje 53.3 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch