Cineverse vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cineverse hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.0 Millionen USD – ein Plus von 109.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cineverse 12.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch