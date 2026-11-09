Cineplex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cineplex stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.38 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440.2 Millionen CAD – ein Plus von 26.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cineplex 348.9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch