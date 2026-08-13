Cineplex legte Quartalsergebnis vor

Cineplex äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.030 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.05 Prozent auf 383.7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 361.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch