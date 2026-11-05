Cinemark gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cinemark hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cinemark 0.400 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.06 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 857.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch