Cineline India präsentierte Quartalsergebnisse

Cineline India liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cineline India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Cineline India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.97 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.18 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 706.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 619.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch