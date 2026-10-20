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20.10.2026 06:37:00
CINDA SECURITIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CINDA SECURITIES hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0.06 CNY. Im letzten Jahr hatte CINDA SECURITIES einen Gewinn von 0.100 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CINDA SECURITIES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26.52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.22 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.66 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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