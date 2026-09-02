Cinda Real Estate verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cinda Real Estate hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.29 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1.220 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32.66 Prozent auf 848.4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch