Cinclus Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cinclus Pharma hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -2.44 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.870 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 80.80 Prozent auf 1.9 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch