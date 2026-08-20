Cinclus Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cinclus Pharma hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.69 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cinclus Pharma -1.040 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1.8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 94.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch