Cincinnati Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cincinnati Financial hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.96 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7.11 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18.22 Prozent auf 3.05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cincinnati Financial 3.73 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch