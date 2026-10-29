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29.10.2026 06:37:00
Cincinnati Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cincinnati Financial hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.96 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7.11 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18.22 Prozent auf 3.05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cincinnati Financial 3.73 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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