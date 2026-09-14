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14.09.2026 06:37:00
CINC legte Quartalsergebnis vor
CINC hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5.62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -20.080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 411.3 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 4.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 429.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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