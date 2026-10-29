Cimsa Cimento Sanayii Ve Ticaret AS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cimsa Cimento Sanayii Ve Ticaret AS hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.87 TRY. Im letzten Jahr hatte Cimsa Cimento Sanayii Ve Ticaret AS einen Gewinn von 1.34 TRY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.92 Milliarden TRY, während im Vorjahreszeitraum 11.24 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch