Cimco Marine Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cimco Marine Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24.74 Prozent auf 32.2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42.8 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch