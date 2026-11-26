CIMB Group äusserte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.17 MYR, nach 0.190 MYR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 8.35 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.88 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.170 MYR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 5.27 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch