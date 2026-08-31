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31.08.2026 06:37:00
CIMB Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CIMB Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.18 MYR. Im Vorjahresquartal hatte CIMB Group ebenfalls ein EPS von 0.180 MYR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.09 Milliarden MYR – das entspricht einem Minus von 27.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.20 Milliarden MYR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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