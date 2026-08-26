CIG ShangHai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CIG ShangHai hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.57 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.330 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.42 Milliarden CNY – ein Plus von 24.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CIG ShangHai 1.14 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch