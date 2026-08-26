CIG ShangHai legte Quartalsergebnis vor

CIG ShangHai hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.65 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.360 HKD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CIG ShangHai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.63 Milliarden HKD im Vergleich zu 1.23 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch